Трансферы РПЛ: как обновится «Спартак» и избавится ли «Локомотив» от Дзюбы?

Пришли

в. А. Митрюшкин («Химки», летом)

п. Н. Салтыков («Крылья Советов», летом)

н. Т. Сулейманов («Пари НН», свободный агент, летом)

Возможные переходы

з. Рыбчинский («Балтика», окончание аренды)

н. К. Гонсалес («Арока»)

н. Е. Голенков («Ростов»)