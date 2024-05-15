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Сегодня, 10:30

Трансферы РПЛ: как обновится «Спартак» и избавится ли «Локомотив» от Дзюбы?

В РПЛ после сезона откроется трансферное окно
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Артем Дзюба, Константин Тюкавин и Альваро Фидальго.
Артем Дзюба, Константин Тюкавин и Альваро Фидальго (слева направо).
Трансферное окно 2024: все сделки клубов чемпионата России — свершившиеся и потенциальные.

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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

з. С. Волков («Краснодар»)
п. Лукас Робертоне («Альмерия»)
н. М. Иванович («Войводина»)

Ушли

з. Д. Круговой (ЦСКА, свободный агент, летом)

Возможные переходы

п. Клаудиньо («Палмейрас»)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

з. Д. Круговой («Зенит», свободный агент, летом)

Возможные переходы

з. Артем Гуца («Калуга»)
п. Н. Ермаков («Пари НН», окончание аренды)
п. Бистрович («Балтика», окончание аренды)
н. Урсо («Ботафого»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. М. Лукин («Спартак»)
п. А. Файзуллаев («Парма»)
Спартак
Москва
Главный тренер
Владимир Слишкович (и.о.)
Пришли

-

Возможные переходы

гл. тр. О. Бурук («Галатасарай»)
з. М. Лукин (ЦСКА)
з. В. Видаль («Унион Эспаньола»)
з. Толстопятов («Пари НН», окончание аренды)
н. Ал. Помалюк («Чертаново»)

Ушли

-

Возможные переходы

в. Свинов (российские и зарубежные клубы)
з. Джикия (окончание контракта)
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

з. У. Сако («Арда», выкуп)

Возможные переходы

з. Иг. Калинин («Факел», окончание аренды)
з. Поярков («Факел», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Е. Голенков («Локомотив»)
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Магомед Адиев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

н. М. Конате («Динамо»)
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
Пришли

-

Возможные переходы

в. Г. Грандо («Гремио»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. С. Волков («Зенит»)
п. Кади Б. («Карабах»)
п. Сперцян («Селтик»)
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
Пришли

з. Х. Томпсон («Коло-Коло», выкуп)

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы


-
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
Пришли

в. А. Митрюшкин («Химки», летом)
п. Н. Салтыков («Крылья Советов», летом)
н. Т. Сулейманов («Пари НН», свободный агент, летом)

Возможные переходы

з. Рыбчинский («Балтика», окончание аренды)
н. К. Гонсалес («Арока»)
н. Е. Голенков («Ростов»)

Ушли

з. Едвай («Панатинаикос»)

Возможные переходы

з. Тикнизян («Болонья»)
п. Пиняев («Челси», «Манчестер Сити»)
н. Дзюба (клуб из Китая)
Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
Пришли

-

Возможные переходы

н. М. Конате («Ахмат»)
н. Вл. Карапузов («Пари НН», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Тюкавин («Бенфика», «Атлетико»)
Сочи
Сочи
Главный тренер
Роберт Морено
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. В. Дркушич («Нант»)
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

п. Океджеф («Риверс Юнайтед»)
н. Рикардиньо («Левски»)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Н. Салтыков («Локомотив», летом)

Возможные переходы

-
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Саша Илич
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

н. Т. Сулейманов («Локомотив», свободный агент, летом)

Возможные переходы

з. Толстопятов («Спартак», окончание аренды)
п. Н. Ермаков (ЦСКА, окончание аренды)
н. Вл. Карапузов («Динамо», окончание аренды)
Факел
Воронеж
Главный тренер
Игорь Черевченко
Пришли

-

Возможные переходы

п. Д. Черняков («Металлург» Лп, окончание аренды)
н. М. Ивахнов («Сокол», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Поярков («Ростов», окончание аренды)
з. Иг. Калинин («Ростов», окончание аренды)
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
Пришли

-

Возможные переходы

н. Лисакович («Балтика», окончание аренды)
н. Фамейе («Балтика», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Пришли

-

Возможные переходы

в. Ал. Корякин («Родина», окончание аренды)
з. В. Видаль («Унион Эспаньола»)
п. Ламейра («Оцелул», окончание аренды)
н. Гогричиани («Волгарь», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Рыбчинский («Локомотив», окончание аренды)
з. Р. Фернандес («Боливар», окончание аренды)
п. Бистрович (ЦСКА, окончание аренды)
н. Лисакович («Рубин», окончание аренды)
н. Фамейе («Рубин», окончание аренды)

Клубы в таблице расположены по итоговой таблице чемпионата России-2022/23.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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