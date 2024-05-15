Трансферы РПЛ: как обновится «Спартак» и избавится ли «Локомотив» от Дзюбы?
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|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. С. Волков («Краснодар»)
Ушли
з. Д. Круговой (ЦСКА, свободный агент, летом)
Возможные переходы
п. Клаудиньо («Палмейрас»)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Пришли
з. Д. Круговой («Зенит», свободный агент, летом)
Возможные переходы
з. Артем Гуца («Калуга»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. М. Лукин («Спартак»)
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Владимир Слишкович (и.о.)
|
Пришли
-
Возможные переходы
гл. тр. О. Бурук («Галатасарай»)
Ушли
-
Возможные переходы
в. Свинов (российские и зарубежные клубы)
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
|
Пришли
з. У. Сако («Арда», выкуп)
Возможные переходы
з. Иг. Калинин («Факел», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
н. Е. Голенков («Локомотив»)
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Магомед Адиев
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
н. М. Конате («Динамо»)
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
|
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
|
Пришли
з. Х. Томпсон («Коло-Коло», выкуп)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
|
Пришли
в. А. Митрюшкин («Химки», летом)
Возможные переходы
з. Рыбчинский («Балтика», окончание аренды)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
|
Сочи
Сочи
Главный тренер
Роберт Морено
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. В. Дркушич («Нант»)
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Океджеф («Риверс Юнайтед»)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Н. Салтыков («Локомотив», летом)
Возможные переходы
-
|
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Саша Илич
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
н. Т. Сулейманов («Локомотив», свободный агент, летом)
Возможные переходы
з. Толстопятов («Спартак», окончание аренды)
|
Факел
Воронеж
Главный тренер
Игорь Черевченко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Д. Черняков («Металлург» Лп, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Поярков («Ростов», окончание аренды)
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Лисакович («Балтика», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Ал. Корякин («Родина», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Рыбчинский («Локомотив», окончание аренды)
Клубы в таблице расположены по итоговой таблице чемпионата России-2022/23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4