«Химки» объявили о подписании контракта с Глушаковым

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба команды.

«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении.

Глушаков был свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.