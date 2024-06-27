«Химки» объявили о подписании контракта с Глушаковым
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба команды.
«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении.
Глушаков был свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.
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