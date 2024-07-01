Антон Миранчук покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

28-летний футболист попал в академию железнодорожников в 2011 году. Через год он дебютировал в молодежном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в тчемпионате России, набрав 53 очка.

Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком ЦСКА.