«Акрон» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой

«Акрон» объявил о переходе российского нападающего Артема Дзюбы на правах свободного агента.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

Нападающий находился без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.