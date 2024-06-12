«Шинник» арендовал у «Химок» защитника Скворцова

«Шинник» арендовал у «Химок» защитника сборной Казахстана Льва Скворцова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрок согласился на понижение условий ради перехода.

В сезоне-2023/24 24-летний игрок сборной Казахстана сыграл за «Химки» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.