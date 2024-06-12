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«Шинник» арендовал у «Химок» защитника Скворцова

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шинник» арендовал у «Химок» защитника сборной Казахстана Льва Скворцова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрок согласился на понижение условий ради перехода.

В сезоне-2023/24 24-летний игрок сборной Казахстана сыграл за «Химки» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/shinnik-arendoval-u-khimok-zashitnika-sbornoi-kazakhstana-skvorcova-371844/
Футбол
ФК Химки
ФК Шинник
Лев Скворцов
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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