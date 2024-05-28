«Локомотив» объявил об уходе защитника Едвая в «Панатинаикос»

«Локомотив» объявил о продаже защитника Тина Едвая в «Панатинаикос».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, греческий клуб выкупил права на хорватского защитника. В минувшем сезоне футболист играл за «Панатинаикос» на правах аренды.

За «Локомотив» 28-летний футболист провел 41 игру и забил 2 мяча. В «Панатинаикосе» Едвай сыграл 40 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.