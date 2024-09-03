«Аль-Шабаб» арендовал Ренана у «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан арендован «Аль-Шабабом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение саудовского клуба с 20-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2024/25. За петербуржцев Ренан в общей сложности провел 18 матчей и заработал желтую карточку.

В январе 2024 года Ренан был арендован «Интернасьоналем». На его счету 31 матч за бразильский клуб, в которых он отметился двумя результативными передачами.