«Факел» арендовал нападающего «Урала» Каштанова

«Урал» объявил об уходе нападающего Алексея Каштанова в воронежский «Факел» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Каштанов перешел в екатеринбургскую команду летом 2022 года. В 80 сыгранных матчах 28-летний футболист забил 16 голов.

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице, набрав четыре очка.