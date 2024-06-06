Махачкалинское «Динамо» арендует у «Зенита» защитника Кирша

Защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перейдет в махачкалинское «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

19-летний россиянин начинал сезон в «Зените-2», а затем перебрался в «Ростов» на правах аренды. За роостовскую команду он провел 3 матча в FONBET Кубке России.

Махачкалинское «Динамо» по итогам сезона-2023/24 вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.