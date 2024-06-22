Полузащитник Сухомлинов продолжит играть в «Шиннике»

Полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов продолжит играть в «Шиннике», сообщает пресс-служба команды.

Клубы договорились о заключении арендного соглашения, по которому 21-летний хавбек продолжит выступление за ярославскую команду в сезоне 2024/25.

В минувшем сезоне футболист провел в составе «черно-синих» 18 матчей, в которых забил 1 гол.