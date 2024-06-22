Полузащитник Сухомлинов продолжит играть в «Шиннике»
Полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов продолжит играть в «Шиннике», сообщает пресс-служба команды.
Клубы договорились о заключении арендного соглашения, по которому 21-летний хавбек продолжит выступление за ярославскую команду в сезоне 2024/25.
В минувшем сезоне футболист провел в составе «черно-синих» 18 матчей, в которых забил 1 гол.
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