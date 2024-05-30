Максимов покинул «Факел»

Нападающий «Факела» Максим Максимов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний форвард покинул клуб по истечении контракта.

«Максим, спасибо за вдохновенную игру, голы и за то, какой путь ты проделал вместе с клубом. Пусть впереди тебя ждет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2023/24 Максимов провел 27 матчей, в которых забил 4 гола.