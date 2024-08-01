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Сегодня, 16:37

ЦСКА объявил о переходе Чалова в ПАОК

Алина Савинова
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА сообщил о достижении договоренностей с греческим ПАОКом по трансферу нападающего Федора Чалова.

«Федя, спасибо за все, удачи и не прощаемся!» — говорится в заявлении армейцев.

Ранее вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос заявил «СЭ», что Чалов подписал контракт с греческим клубом сроком на три года.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fyedor-chalov-pokidaet-pfk-cska/
Федор Чалов
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ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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