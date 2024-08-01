ЦСКА объявил о переходе Чалова в ПАОК

ЦСКА сообщил о достижении договоренностей с греческим ПАОКом по трансферу нападающего Федора Чалова.

«Федя, спасибо за все, удачи и не прощаемся!» — говорится в заявлении армейцев.

Ранее вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос заявил «СЭ», что Чалов подписал контракт с греческим клубом сроком на три года.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.