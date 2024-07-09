«Пари НН» подписал полузащитника сборной Израиля Глейзера
«Пари НН» объявил о переходе полузащитника сборной Израиля Дана Леона Глейзера.
27-летний футболист подписал долгосрочный контракт с нижегородцами.
Последним клубом Глейзера был греческий «Крит». Он провел за команду 27 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого хавбек играл за «Маккаби» (Тель-Авив), «Бейтар» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Нетания).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глейзера в 1 миллион евро.
Источник: ФК «Пари НН»
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13
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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