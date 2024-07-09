«Пари НН» подписал полузащитника сборной Израиля Глейзера

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника сборной Израиля Дана Леона Глейзера.

27-летний футболист подписал долгосрочный контракт с нижегородцами.

Последним клубом Глейзера был греческий «Крит». Он провел за команду 27 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого хавбек играл за «Маккаби» (Тель-Авив), «Бейтар» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Нетания).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глейзера в 1 миллион евро.