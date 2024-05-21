ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин покинет московский клуб по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 37-летнего игрока с красно-синими истекает летом этого года. ЦСКА принял решение не продлевать соглашение с Набабкиным.

«Субботний матч против «Урала» станет для Кирилла Набабкина последним в красно-синей футболке», — говорится в заявлении ЦСКА.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за армейцев защитник провел 321 матч, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.