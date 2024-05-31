«Сочи» объявил о возвращении Чистякова и Сутормина в «Зенит»

«Сочи» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Алексея Сутормина, которые выступали за команду на правах аренды из «Зенита».

Сочинцы арендовали обоих игроков в зимнее трансферное окно.

30-летний Чистяков провел за «Сочи» 7 матчей во всех турнирах. В активе 30-летнего Сутормина два гола и одна результативная передача в 10 играх.

«Сочи» в завершившемся сезоне финишировал на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.