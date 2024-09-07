Московское «Динамо» объявило о переходе хавбека Артура Гомеса

Полузащитник «Крузейро» Артур Гомес перешел в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

26-летний бразилец подписал контракт до лета 2029 года. Хавбек будет выступать под 11-м номером.

Гомес выступал в «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.