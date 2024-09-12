«Химки» отдали защитника Волкова в аренду в тульский «Арсенал»

«Арсенал» из Тулы арендовал защитника «Химок» Захара Волкова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

За «Химки» 27-летний белорус провел 55 матчей и забил 3 гола. Ранее он играл в БАТЭ, «Нафтане», «Орша» и «Витебске».