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Сегодня, 19:09

«Химки» отдали защитника Волкова в аренду в тульский «Арсенал»

Руслан Минаев
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«Арсенал» из Тулы арендовал защитника «Химок» Захара Волкова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

За «Химки» 27-летний белорус провел 55 матчей и забил 3 гола. Ранее он играл в БАТЭ, «Нафтане», «Орша» и «Витебске».

ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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8
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