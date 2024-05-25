Хуниор Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что покинет команду в межсезонье.

«Я не вернусь в «Краснодар». Я уже попрощался с президентом [Сергеем Галицким] и работниками клуба. Предполагаю, что продолжу карьеру в Бразилии», — цитирует Алонсо Metaratings,

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В завершившемся сезоне 31-летний парагваец провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.