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Сегодня, 15:26

«Урал» объявил об уходе Дмитриева в «Спартак»

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«Урал» объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в «Спартак».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил трансфер 20-летнего футболиста в «Спартак».

«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале «шмелей».

Дмитриев — воспитанник «Зенита». Футболист играл за «Урал» с июля 2023 года. Хавбек сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга. Рыночная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро, по данным портала Transfermarkt.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

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Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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Виктор Александров

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