«Урал» объявил об уходе Дмитриева в «Спартак»

«Урал» объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в «Спартак».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил трансфер 20-летнего футболиста в «Спартак».

«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале «шмелей».

Дмитриев — воспитанник «Зенита». Футболист играл за «Урал» с июля 2023 года. Хавбек сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга. Рыночная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро, по данным портала Transfermarkt.