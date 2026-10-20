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Александр Максименко может перейти из Спартака в Бундеслигу или Серию А: кто интересуется вратарем

Источник: «Вердер» и «Аугсбург» заинтересованы в Максименко, летом он вел переговоры с «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко находится в сфере интересов европейских клубов, сообщает итальянский журналист Лоренцо Лепоре.

По информации источника, интерес к 28-летнему россиянину проявляют «Вердер» и «Аугсбург». Немецкие клубы заинтересованы в подписании вратаря в качестве свободного агента. Также Лепоре сообщил, что несколько месяцев назад Максименко вел переговоры с итальянской «Монцей».

Максименко является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 8 мячей и 4 раза отыграл на ноль. Голкипер пропустил матч последнего 11-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0) из-за дисквалификации после удаления в игре с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре.

По данным портала Transfermarkt, контракт Максименко со «Спартаком» истекает летом 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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Александр Максименко
ФК Аугсбург
ФК Вердер
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

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