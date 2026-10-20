Источник: «Вердер» и «Аугсбург» заинтересованы в Максименко, летом он вел переговоры с «Монцей»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко находится в сфере интересов европейских клубов, сообщает итальянский журналист Лоренцо Лепоре.

По информации источника, интерес к 28-летнему россиянину проявляют «Вердер» и «Аугсбург». Немецкие клубы заинтересованы в подписании вратаря в качестве свободного агента. Также Лепоре сообщил, что несколько месяцев назад Максименко вел переговоры с итальянской «Монцей».

Максименко является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 8 мячей и 4 раза отыграл на ноль. Голкипер пропустил матч последнего 11-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0) из-за дисквалификации после удаления в игре с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре.

По данным портала Transfermarkt, контракт Максименко со «Спартаком» истекает летом 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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