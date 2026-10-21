Гильерме считает, что у вратарей есть преимущество в бизнесе

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме считает, что голкиперам проще проявлять лидерские качества в бизнесе.

«Вратарь — ответственная позиция на поле, которая помогает развивать лидерские качества. Что касается бизнеса, то там лидерские качества имеют большое значение. Поэтому, мне кажется, у вратарей в этом плане может быть преимущество», — сказал Гильерме на форуме «Россия — спортивная держава».

Форум проходит в Красноярске с 21 по 23 октября.

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