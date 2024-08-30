Защитник «Химок» Юзепчук на правах аренды перешел в «Сокол»

«Химки» объявили о переходе белорусского защитника Романа Юзепчука в «Сокол».

27-летний футболист будет выступать за клуб из Саратова на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Желаем удачи на футбольном поле!» — говорится в заявлении «Химок».

Юзепчук присоединился к подмосковному клубу в январе этого года. За это время он провел за красно-черных 14 матчей во всех турнирах.

«Сокол» с 10 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.