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Защитник «Химок» Юзепчук на правах аренды перешел в «Сокол»

Алина Савинова
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«Химки» объявили о переходе белорусского защитника Романа Юзепчука в «Сокол».

27-летний футболист будет выступать за клуб из Саратова на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Желаем удачи на футбольном поле!» — говорится в заявлении «Химок».

Юзепчук присоединился к подмосковному клубу в январе этого года. За это время он провел за красно-черных 14 матчей во всех турнирах.

«Сокол» с 10 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://t.me/fchimki97/6546
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Химки
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