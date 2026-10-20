Касаджиков о будущем: «Хочется закрепиться в РПЛ. Но если смотреть дальше, то хотелось бы поиграть в АПЛ»

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о свое будущем.

— Кто твой кумир в футболе, на кого ты равнялся в детстве?

— Мне нравился Андрей Мостовой. Сейчас, наверное, больше всего Майкл Олисе, если не из РПЛ брать.

— Стало ли для тебя разочарованием то, что Мостовой ушел из «Зенита»?

— Нет. Сейчас так лучше для его карьеры. В «Зените» Андрей получал не так много времени, поэтому переход в «Локомотив» для него плюс.

— Кого еще можешь выделить в РПЛ?

— Сейчас нравится Беншимол из «Акрона». Очень интересный игрок.

— Ты подписан на аккаунты «Барселоны» и «Интера». Болеешь за них?

— «Барса» — любимый клуб. Болею за нее с детства. Еще нравится «Манчестер Юнайтед». На третьем месте уже «Интер».

— Если пофантазировать, в каком чемпионате ты бы хотел играть в будущем?

— Для начала хочется закрепиться в РПЛ. Но если смотреть дальше, то хотелось бы поиграть в АПЛ. Это сильный чемпионат, много борьбы — мне это интересно.

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max