Лука Биелович покинул «Рубин»

«Рубин» объявил об уходе из команды полузащитника Луки Биеловича.

23-летний серб покинул команду в связи с истечением срока арендного соглашения. В феврале казанцы арендовали футболиста у «Спартака» из Суботицы.

Биелович не провел за «Рубин» ни одного матча. «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2023/24.