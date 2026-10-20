Касаджиков о решении перейти в «Оренбург» на правах аренды: «Поговорили с Семаком и решили, что это лучший вариант»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении перейти в оренбургский клуб на правах аренды.

— В целом что для тебя значит нынешний этап карьеры?

— Это хорошая возможность проявить себя на самом высоком уровне в российском футболе. Пока так и получается. Но хотелось бы, чтобы так продолжалось дальше.

— Ахметзянов чаще выпускает тебя на замену. Он говорил, чего не хватает, чтобы выходить в старте?

— Нет, лично с главным тренером мы не разговаривали. Но общался с помощниками. Пока что исполняю такую роль. Выхожу и приношу пользу.

Хотя на замены тяжело выходить, надо поймать ритм игры. Я никогда до этого сезона не выходил на замену, во всех командах играл в старте. Поэтому, думаю, мне удобнее и легче выходить с первых минут.

— Был ли вариант летом, при котором ты остался бы в «Зените»?

— Летом я провел первый сбор с основой «Зенита». Потом поговорили с Сергеем Семаком и решили, что лучший вариант — поехать в аренду в «Оренбург», где буду получать игровую практику.

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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