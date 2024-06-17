«Акрон» подписал защитника Витора из «Насьоналя»

Бразильский защитник португальского «Насьоналя» Пауло Витор подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 22-летним бразильцем не сообщаются. Витор прибудет в расположение команды после прохождения медицинского осмотра.

В минувшем сезоне Витор провел 39 матчей, в которых заработал одну красную карточку.