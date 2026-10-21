«ПСЖ» остановил «Барселону» перед класико. Что из этого может использовать «Реал»?

Команда Флика впервые проиграла в сезоне, но рассчитывать на ее психологический надлом рано.

«Барселона» добралась до Парижа с 11 победами в 11 официальных матчах сезона: девять — в чемпионате Испании, еще две — в Лиге чемпионов. «ПСЖ» остановил эту серию, победив со счетом 4:2. Теперь у команды Ханс-Дитера Флика пять дней до домашнего класико, которое состоится 25 октября. У Жозе Моуринью появился свежий материал для подготовки к главному сопернику.

Парижский матч действительно дает мадридцам несколько полезных подсказок. Но возможность воспользоваться ими зависит от собственной игры «Реала». А потеря «Барселоной» статуса непобедимой команды еще не означает потерю уверенности.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

20 октября, 22:00. Парк де Пренс (Париж)

Что не сработало у «Барселоны»

«Барселона» могла увезти из Парижа другой результат. Хави Эспарт и Ламин Ямаль дважды сравнивали счет, а после перерыва у гостей был хороший отрезок с моментами у ворот Матвея Сафонова. Однако при оценке поражения важно не застрять на том, что еще на 79-й минуте было 2:2. «ПСЖ» создал достаточно, чтобы считать победу закономерной.

Парижане нанесли 22 удара и создали 3,73xG, тогда как каталонцы пробили по воротам 18 раз и имеют показатель в 2,19xG. Но особенно разница видна в ударах в створ — 15 против 5 в пользу хозяев. Именно поэтому Жоан Гарсия, несмотря на четыре пропущенных гола, смог набрать аж 10 сейвов, да и получил не самую плохую оценку.

При этом не стоит сводить моменты «ПСЖ» к обычным забросам за спины защитникам «Барселоны», чем пользовались многие, куда более скромные, команды против каталонцев. Например, перед первым мячом Жоау Невеш вернул владение парижанам, после чего Дезире Дуэ получил возможность пробить из-за штрафной. В эпизоде с победным голом каталонцы не смогли до конца обороняться после выноса. Подбор достался Витинье, который принял мяч грудью и пробил. Дважды «Барселону» наказали за то, что первая попытка отбиться не привела к собственной атаке.

Еще один гол пришел после углового, когда Лукас Эрнандес выиграл верх. Последний мяч Фабиан Руис забил после прострела Ашрафа Хакими. Здесь уже пришлось расплачиваться за пространство, оставленное при попытке снова отыграться. Таким образом, «Барселону» наказали плохая борьба за подбор мяча, опека на стандартах и оборона в штрафной против игроков, вбегающих в нее. Дело было далеко не только в как всегда самоубийственно высокой линии обороны.

Конечно, стоит обратить внимание на состав. Из-за травм игру пропустили Жюль Кунде и Эрик Гарсия. По ходу матча Дани Ольмо пришлось менять еще в первом тайме, а Родри вообще начал встречу в запасе. И сразу чувствовалось, как не хватало его способности привнести контроля и баланса команде.

Понятно, от кадровых проблем пострадал и сам «ПСЖ», в частности, из-за травм были заменены Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. Парижане побеждали уже без двух своих лидеров атаки на поле. Система Луиса Энрике продолжала работать, несмотря на вынужденные перестановки, а глубина состава проявила себя с лучшей стороны.

Что может повторить «Реал»

Самая понятная идея для мадридцев связана с вертикальными атаками. Килиан Мбаппе способен угрожать пространству за защитниками, особенно когда не попадает в офсайд. Однако дело не только в своевременных рывках француза, но и в тех, кто ему помогает. Встреча с «ПСЖ» прекрасно показала, насколько важны партнеры, которые поддерживают нападение и могут в любой момент возобновить атаку, когда первый проход наконечника остановлен или передача оказалась неточной.

У «Реала» есть свежий пример такого взаимодействия. В воскресной игре с «Севильей» первый гол пришел после контратаки, которую начал Джуд Беллингем, продолжил Ян Диоманде, а завершил ударом из-за штрафной Арда Гюлер. Мадридцы выиграли 4:1. Именно подобные подключения полузащитников могут быть полезны против «Барселоны»: внимание обороны занято нападающими, а угроза возникает перед штрафной.

Важно то, что Винисиус пропустит класико. Вместо него наверняка выйдет Ян Диоманде, который все еще немало ошибается, но в плане результативности набрал ход. Как он будет распоряжаться пространством, которое обязательно оставит «Барселона»? Во многом это повлияет на результат.

Жозе Моуринью. Фото Getty Images

«Реал» не умеет прессинговать как «ПСЖ»

Атакам «ПСЖ» традиционно помогал Хакими, и в минувшем матче он был очень полезен. Однако в случае «Реала» подключения крайних защитников могут быть чреваты опасностью в обороне. Вопрос еще и в том, кого выберет Моуринью на этих позициях, особенно на правом фланге. Кто в теории может справиться с быстрыми Гордоном и Адейеми?

Сложнее повторить способность «ПСЖ» поддерживать давление после потери мяча. Именно перехват Невеша был очень важен в эпизоде с голом Дуэ. Но контрпрессинг далеко не самая сильная сторона «Реала». Для этого нужна плотность линий и высокое расположение защитников, на что вряд ли пойдет Моуринью.

Именно в плане работы без мяча «Реал» никак не может копировать «ПСЖ», а ведь именно великолепный прессинг парижан доставил столько проблем каталонцам, особенно в первом тайме.

Ханси Флик. Фото Getty Images

«Барселона» вспомнила, что у нее есть уязвимости

А как повлияет психологически поражение от «ПСЖ» на «Барсу»? До этого матча каталонцы казались неостановимой машиной, а теперь потерпели поражение в первом же матче с топ-клубом в сезоне. С одной стороны, это может подорвать уверенность в собственных силах. Мол, наш радикально рискованный стиль игры помогает сметать соперников уровнем ниже, но не очень хорошо работает против звездных составов, которые умеют пользоваться предоставленным пространством.

Да и тем более у каталонцев в голове чувствительные поражения в плей-офф двух предыдущих ЛЧ — от «Интера» и «Атлетико». И будто бы опять «Барселона» не знает, что делать, когда ее план работает неидеально, когда что-то идет не так. Но все же есть ощущение, что, наоборот , матч в Париже поможет каталонцам взбодриться, спуститься с небес на землю и отнестись со всей серьезностью к предстояще й встрече.

Понять, что все-таки они уязвимы и нужно держать предельный уровень концентрации для победы над топ-соперником. Ну и не стоит недооценивать фактор отсутствия Родри на поле — он сделает «Барсу» куда более спокойной, сбалансированной и будет активно помогать в обороне, останавливая атакующих звезд «Реала». Так что сине-гранатовые все равно остаются фаворитами в предстоящем класико, а у мадридцев должно получиться очень многое, чтобы иметь шанс добиться положительного результата.