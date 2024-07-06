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Сегодня, 14:39

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Бальде

Алина Савинова
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Сенегальский нападающий Кейта Бальде покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Бальде дебютировал за красно-белых осенью 2022 года. Всего 29-летний футболист провел 19 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. В сезоне-2023/24 сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол».

Ранее агент форварда Эдуардо Мариньо заявлял, что пока нет понимания, где футболист продолжит карьеру.

Источник: ФК Спартак
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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