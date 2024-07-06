«Спартак» объявил о расторжении контракта с Бальде
Сенегальский нападающий Кейта Бальде покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.
Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Бальде дебютировал за красно-белых осенью 2022 года. Всего 29-летний футболист провел 19 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. В сезоне-2023/24 сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол».
Ранее агент форварда Эдуардо Мариньо заявлял, что пока нет понимания, где футболист продолжит карьеру.
Источник: ФК Спартак
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