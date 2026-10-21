Тренер ЦСКА Игдисамов: «Игра с «Динамо» дала много информации»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о подготовке к следующим матчам после поражения от «Динамо» (1:3) в 11-м туре чемпионата России.

— Понятно, что после дерби с «Динамо» настроение могло быть лучше, но мы уже проехали и готовимся к следующей игре.

— Насколько будет полезен опыт игры с «Динамо»?

— Опыт любой игры всегда полезен. Мы ориентируемся на нашу игру. Игра с «Динамо» дала много информации. Будем ее использовать, — сказал Игдисамов журналистам.

ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября армейцы сыграют со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

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