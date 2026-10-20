Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка: «Клуб должен жить по тем средствам, которые есть»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка поделился мнением о дальнейшем развитии клуба.

«Я прекрасно понимал, куда я иду, какие могут быть проблемы. И мое мнение, мы должны выстроить поэтапную работу. Первый этап — клуб должен жить по тем средствам, которые есть. Спонсоры, партнеры, их раньше было тяжело найти, а в связи с сегодняшними внешними факторами это еще вдвойне сложнее.

Для них очень важно видеть прозрачную систему клуба. Любой бизнес-партнер готов участвовать с тобой вместе в определенных успехах. Он должен понимать, куда идет клуб, что он созидает, что он делает и какое развитие существует. Поэтому главная задача — это оптимизировать те расходы, которые существуют на сегодняшний день, и работать с теми партнерами, которые на сегодняшний день есть, в том бюджете, который у нас существует», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Ростов» с 12 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ команда сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 25 октября в Ростове.

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