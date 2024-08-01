Кипрский АЕЛ арендовал Лесового у «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой арендован АЕЛом, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Минувший сезон Лесовой провел «Маккаби» из Хайфы. На его счету 9 матчей за израильский клуб и ни одного результативного действия.