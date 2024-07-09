«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Москвичева
Полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев проведет сезон-2024/25 в «Акроне» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Москвичев является воспитанником московского «Динамо». Он прошел все стадии юношеского и молодежного футбола бело-голубых, а за основную команду дебютировал в 2018 году. В РПЛ на его счету 7 матчей в составе «Динамо».
С 2021 по 2023 год полузащитник выступал за «Нефтехимик», а прошлым летом перешел в «Торпедо». За московскую команду 24-летний футболист провел 23 игры, в которых отметился 2 забитыми мячами.
В сезоне-2024/25 «Акрон» впервые в истории будет выступать в РПЛ.
Источник: https://t.me/fcakron/8537
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