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«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Москвичева

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев проведет сезон-2024/25 в «Акроне» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Москвичев является воспитанником московского «Динамо». Он прошел все стадии юношеского и молодежного футбола бело-голубых, а за основную команду дебютировал в 2018 году. В РПЛ на его счету 7 матчей в составе «Динамо».

С 2021 по 2023 год полузащитник выступал за «Нефтехимик», а прошлым летом перешел в «Торпедо». За московскую команду 24-летний футболист провел 23 игры, в которых отметился 2 забитыми мячами.

В сезоне-2024/25 «Акрон» впервые в истории будет выступать в РПЛ.

Источник: https://t.me/fcakron/8537
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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