Голландец Мертенс стал игроком «Факела»

Полузащитник Дилан Мертенс стал игроком «Факела», сообщает клубная пресс-служба.

29-летний голландец перешел в команду на правах свободного агента.

В ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр.

Ранее хавбек играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», проведя 74 матча, забив 6 мячей и отдав 5 голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

«Факел» завершил сезон-2023/24 на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.