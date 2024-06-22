Магкеев стал первым новичком «Пари НН»
Защитник Станислав Магкеев стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.
С игроком подписан контракт по схеме «1+1». За клуб Магкеев будет играть под 99-м номером.
Магкеев — воспитанник «Локомотива». За основу команды 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году. Всего провел 79 матчей, сыграв и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Вместе с «Локо» стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.
В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча за железнодорожников.
Источник: https://t.me/fcparinn/12838
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