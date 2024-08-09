«Динамо» из Махачкалы подписало полузащитника сборной Ирана Хосейннеджада

Полузащитник «Сепахана» Мохаммаджавад Хосейннеджад стал игроком махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

21-летний футболист подписал долгосрочный контракт с российским клубом.

Хосейннеджад провел за «Сепахан» 28 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Также на счету полузащитника 2 матча за сборную Ирана. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.