«Динамо» из Махачкалы подписало полузащитника сборной Ирана Хосейннеджада
Полузащитник «Сепахана» Мохаммаджавад Хосейннеджад стал игроком махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
21-летний футболист подписал долгосрочный контракт с российским клубом.
Хосейннеджад провел за «Сепахан» 28 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Также на счету полузащитника 2 матча за сборную Ирана. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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|2
|1
|0
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|7
|
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|2
|0
|1
|9-5
|6
|
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|
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|1
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|4
|
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|0
|2
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|3
|
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|
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|0
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|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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|6
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Педро
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|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
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|
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Динамо
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|1
|0
|
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Факел
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