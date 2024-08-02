«Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Химки» на правах аренды

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды.

28-летний футболист будет выступать за подмосковную команду до окончания нынешнего сезона.

Бакаев перешел в «Зенит» в июле 2022 года в качестве свободного агента. С сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин играл за клуб ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды. В общей сложности футболист провел 25 матчей в составе команды из Абу-Даби, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.