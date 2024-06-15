Голкипер «Пари НН» Нигматуллин перешел в «Рубин»

«Пари НН» объявил о переходе голкипера команды Артура Нигматуллина в «Рубин».

33-летний вратарь подписал с казанцами контракт на два года.

«Пари НН» благодарит Артура за всё, что он сделал для нашего клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Нигматуллин выступал за «Пари НН» с лета 2021 года. Он провел за команду 81 матч, пропустил 122 гола и 24 раза отыграл на ноль.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» финишировал восьмым.