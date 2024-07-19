«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо» Зазвонкина с правом выкупа
Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин на правах аренды перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. У «Балтики» есть опция выкупа 20-летнего футболиста.
Зазвонкин является воспитанником «Динамо». Полузащитник провел один матч за бело-голубых, отличившись одним голом. В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за новороссийский «Черноморец».
Источник: ФК «Балтика»
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