«Балтика» арендовала полузащитника «Динамо» Зазвонкина с правом выкупа

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин на правах аренды перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. У «Балтики» есть опция выкупа 20-летнего футболиста.

Зазвонкин является воспитанником «Динамо». Полузащитник провел один матч за бело-голубых, отличившись одним голом. В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за новороссийский «Черноморец».