Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Шесть плюсов и два минуса нового тренера. «Спартак» со Станковичем должен претендовать на золото

Деян Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
Восемь наблюдений по поводу назначения 45-летнего сербского специалиста.

«Спартак» подписал Деяна Станковича. Лет пятнадцать назад такая новость стала бы мощнейшей трансферной бомбой, потому что Деян — великий игрок и великий чемпион. Человек, включенный в Зал славы миланского «Интера», и один из грандиозного состава «Лацио», который 24 года назад брал серию А под руководством Свена-Ерана Эрикссона.

Но теперь Деян — главный тренер «Спартака», поэтому игровая карьера отваливается на задний план. И разговор идет, почему клуб выбрал на Станковича в этом амплуа. Давайте разбираться.

1. Станкович — человек с репутацией конкретного и жесткого специалиста, который ставит игрокам мощную «физику» и дисциплину. Мои сербские источники утверждают, что при разговоре с ним чувствуется мощнейшая энергия, от которой заряжаются даже смартфоны. Плюс серб — человек с лидерскими качествами, который способен объединять команду вокруг своей фигуры. Много раз писал, что в «Спартаке» — стойкий кризис лидерства, и Деян способен его решить. Получаем: полный контроль раздевалки, дисциплину и авторитет, которого, например, Абаскалю, да и Слишковичу, не хватало. Не представляю, чтобы при Станковиче игроки «Спартака» могли высказываться в духе Антона Зиньковского (после поражения от «Балтики» о том, что плохо тренируется) или Георгия Джикии (на зимних сборах в Абу-Даби о неспортивных причинах перевода в запас). Это просто невозможно.

Деян Станкович. Легенда «Интера» поведет «Спартак» за трофеями. Деян Станкович — новый тренер красно-белых

2. У Деяна есть трофеи не только в карьере футболиста, но и в тренерском профиле: три чемпионства и два Кубка Сербии с «Црвеной звездой», чемпионство с «Ференцварошем». Итого: шесть трофеев. Можно сказать, что чемпионаты Сербии и Венгрии выигрываются с закрытыми глазами, но это, во-первых, все равно победный опыт, а, во-вторых, второй сезон с «Црвеной» Станкович вообще пролетел без поражений. И это отличный результат, как ни крути.

3. Станкович отлично поработал и в еврокубках. Понятно: этот опыт сейчас для России прямо нерелевантен, но здесь я обращаю внимание на способность добиваться результата в единоборствах с сильными соперниками. Дважды (из двух попыток) с «Црвеной» Станкович взламывал группу Лиги Европы и оба раза проигрывал в плей-офф действительно сильным командам («Рейнджерс» и «Милан»). Причем от «Милана» Станкович вылетел, ни разу не проиграв, только из-за правила выездного гола, которое в 2021-м еще работало. А в случае с «Рейнджерс» «Црвена» уступила будущему финалисту турнира (кстати, в составе с экс-спартаковцем Сакалой). С «Ференцварошем» в текущем плей-офф Лиги конференций новый тренер «Спартака» снова получил будущего финалиста, на этот раз «Олимпиакос», который в полуфинале вынес «Астон Виллу» Эмери и 29 мая сыграет за еврокубок с «Фиорентиной». И это тоже приличный результат.

Деян Станкович.
Фото Global Look Press

4. Деян — воспитанник и бывший тренер «Црвены Звезды», что изначально делает его близким болельщикам «Спартака». Поэтому доверие к такому специалисту немного выше, а эмоциональный фон — позитивнее. Здесь руководство «Спартака» попало в точку. Еще надо отметить родственную культуру. В Европе вряд ли можно найти кого-то ближе с точки зрения восприятия жизни даже в быту.

5. Не надо забывать про итальянский опыт Станковича. Мало того, что он тренировался под руководством лучших тренеров в самой тактически изощренной лиге мира (на тот момент). Вдобавок он ассистировал Роберто Манчини (в «Интере») и Андреа Страмаччони (в «Удинезе»), что повлияло на тренерские взгляды Деяна. В его штабе несколько итальянцев: тренер по физподготовке Федерико Паннончини, аналитик Винченцо Сассо и тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио. Тренерская школа у Станковича солидная.

Деян Станкович. Биография Деяна Станковича: стал легендой в Италии и возглавил «Спартак»

6. Станкович все еще растущий тренер. У него уже солидный опыт, но он явно претендует на развитие карьеры и хочет работать в топ-чемпионате. Это важно, потому что в «Спартаке» уже работал солидный тренер по фамилии Витория, пик карьеры которого уже позади. Деян воспринимает «Спартак» как возможность расти дальше. И это хорошее мотивирующее условие.

7. Из минусов фиксирую негативный опыт работы в сверхконкурентных условиях, который Станкович получил в «Сампдории». Напомню, по итогам прошлого чемпионата Италии «Сампа» под руководством Деяна улетела в серию B. Но здесь нужно понимать контекст: нынешний тренер «Спартака» подхватил утопающую команду, которая после восьмого тура набрала только два очка. Плюс «Сампдория» и в предыдущем сезоне плелась в самом конце турнира. Поэтому вылет — история вполне логичная, от Станковича требовалось чудо, но его не случилось. Поэтому у Деяна просто нет стабильного опыта работы в условиях мощной конкуренции. Российский чемпионат станет для него новой проверкой.

Деян Станкович.
Фото Global Look Press

8. Пожалуй, есть еще один спорный момент, но он относится к ожиданиям от Станковича со стороны футбольного мира. Потому что по вводным для нынешней реальности — это очень сильный специалист, от которого болельщики потребуют побед с первых туров. Это может породить давление, если «Спартак» в самом начале забуксует. В конце концов красно-белые — непредсказуемая команда. Но, думается, с работой под давлением Деян сталкивался на протяжении всей карьеры.

Если резюмировать, то «Спартак» однозначно провел классную операцию: объявил тренера за два тура до конца чемпионата, сделал это без лишних слухов и разговоров. Насколько я знаю, главного тренера выбирал спортивный директор, который и будет нести ответственность за его результат.

Деян Станкович. «Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

В спартаковской истории последних десятилетий было мало логики, но здесь, разложив ситуацию по пунктам, становится ясно, что назначение логичное и с корпоративной, и с фактической точки зрения.

И если «Спартак» проведет сильную летнюю трансферную кампанию, то станет реальным претендентом на чемпионство. Не по привычке (как это заведено), а по нормальной спортивной логике.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
23
147
Читайте также
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Шишкин сомневается, что Станкович в «Спартаке» сразу сможет дать результат
В «Црвене Звезде» считают, что Станкович может многое дать «Спартаку» как тренер
Шавло: «К назначению Станковича отношусь хорошо, но ему надо оставить Слишковича в штабе»
Булыкин — о Станковиче: «Фамилия громкая, время покажет, как он проявит себя в «Спартаке»
Ташуев: «Думаю, что Станкович должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам»
Первый вице-спикер Госдумы Жуков отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости