Шесть плюсов и два минуса нового тренера. «Спартак» со Станковичем должен претендовать на золото

Восемь наблюдений по поводу назначения 45-летнего сербского специалиста.

«Спартак» подписал Деяна Станковича. Лет пятнадцать назад такая новость стала бы мощнейшей трансферной бомбой, потому что Деян — великий игрок и великий чемпион. Человек, включенный в Зал славы миланского «Интера», и один из грандиозного состава «Лацио», который 24 года назад брал серию А под руководством Свена-Ерана Эрикссона.

Но теперь Деян — главный тренер «Спартака», поэтому игровая карьера отваливается на задний план. И разговор идет, почему клуб выбрал на Станковича в этом амплуа. Давайте разбираться.

1. Станкович — человек с репутацией конкретного и жесткого специалиста, который ставит игрокам мощную «физику» и дисциплину. Мои сербские источники утверждают, что при разговоре с ним чувствуется мощнейшая энергия, от которой заряжаются даже смартфоны. Плюс серб — человек с лидерскими качествами, который способен объединять команду вокруг своей фигуры. Много раз писал, что в «Спартаке» — стойкий кризис лидерства, и Деян способен его решить. Получаем: полный контроль раздевалки, дисциплину и авторитет, которого, например, Абаскалю, да и Слишковичу, не хватало. Не представляю, чтобы при Станковиче игроки «Спартака» могли высказываться в духе Антона Зиньковского (после поражения от «Балтики» о том, что плохо тренируется) или Георгия Джикии (на зимних сборах в Абу-Даби о неспортивных причинах перевода в запас). Это просто невозможно.

2. У Деяна есть трофеи не только в карьере футболиста, но и в тренерском профиле: три чемпионства и два Кубка Сербии с «Црвеной звездой», чемпионство с «Ференцварошем». Итого: шесть трофеев. Можно сказать, что чемпионаты Сербии и Венгрии выигрываются с закрытыми глазами, но это, во-первых, все равно победный опыт, а, во-вторых, второй сезон с «Црвеной» Станкович вообще пролетел без поражений. И это отличный результат, как ни крути.

3. Станкович отлично поработал и в еврокубках. Понятно: этот опыт сейчас для России прямо нерелевантен, но здесь я обращаю внимание на способность добиваться результата в единоборствах с сильными соперниками. Дважды (из двух попыток) с «Црвеной» Станкович взламывал группу Лиги Европы и оба раза проигрывал в плей-офф действительно сильным командам («Рейнджерс» и «Милан»). Причем от «Милана» Станкович вылетел, ни разу не проиграв, только из-за правила выездного гола, которое в 2021-м еще работало. А в случае с «Рейнджерс» «Црвена» уступила будущему финалисту турнира (кстати, в составе с экс-спартаковцем Сакалой). С «Ференцварошем» в текущем плей-офф Лиги конференций новый тренер «Спартака» снова получил будущего финалиста, на этот раз «Олимпиакос», который в полуфинале вынес «Астон Виллу» Эмери и 29 мая сыграет за еврокубок с «Фиорентиной». И это тоже приличный результат.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

4. Деян — воспитанник и бывший тренер «Црвены Звезды», что изначально делает его близким болельщикам «Спартака». Поэтому доверие к такому специалисту немного выше, а эмоциональный фон — позитивнее. Здесь руководство «Спартака» попало в точку. Еще надо отметить родственную культуру. В Европе вряд ли можно найти кого-то ближе с точки зрения восприятия жизни даже в быту.

5. Не надо забывать про итальянский опыт Станковича. Мало того, что он тренировался под руководством лучших тренеров в самой тактически изощренной лиге мира (на тот момент). Вдобавок он ассистировал Роберто Манчини (в «Интере») и Андреа Страмаччони (в «Удинезе»), что повлияло на тренерские взгляды Деяна. В его штабе несколько итальянцев: тренер по физподготовке Федерико Паннончини, аналитик Винченцо Сассо и тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио. Тренерская школа у Станковича солидная.

6. Станкович все еще растущий тренер. У него уже солидный опыт, но он явно претендует на развитие карьеры и хочет работать в топ-чемпионате. Это важно, потому что в «Спартаке» уже работал солидный тренер по фамилии Витория, пик карьеры которого уже позади. Деян воспринимает «Спартак» как возможность расти дальше. И это хорошее мотивирующее условие.

7. Из минусов фиксирую негативный опыт работы в сверхконкурентных условиях, который Станкович получил в «Сампдории». Напомню, по итогам прошлого чемпионата Италии «Сампа» под руководством Деяна улетела в серию B. Но здесь нужно понимать контекст: нынешний тренер «Спартака» подхватил утопающую команду, которая после восьмого тура набрала только два очка. Плюс «Сампдория» и в предыдущем сезоне плелась в самом конце турнира. Поэтому вылет — история вполне логичная, от Станковича требовалось чудо, но его не случилось. Поэтому у Деяна просто нет стабильного опыта работы в условиях мощной конкуренции. Российский чемпионат станет для него новой проверкой.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

8. Пожалуй, есть еще один спорный момент, но он относится к ожиданиям от Станковича со стороны футбольного мира. Потому что по вводным для нынешней реальности — это очень сильный специалист, от которого болельщики потребуют побед с первых туров. Это может породить давление, если «Спартак» в самом начале забуксует. В конце концов красно-белые — непредсказуемая команда. Но, думается, с работой под давлением Деян сталкивался на протяжении всей карьеры.

Если резюмировать, то «Спартак» однозначно провел классную операцию: объявил тренера за два тура до конца чемпионата, сделал это без лишних слухов и разговоров. Насколько я знаю, главного тренера выбирал спортивный директор, который и будет нести ответственность за его результат.

В спартаковской истории последних десятилетий было мало логики, но здесь, разложив ситуацию по пунктам, становится ясно, что назначение логичное и с корпоративной, и с фактической точки зрения.

И если «Спартак» проведет сильную летнюю трансферную кампанию, то станет реальным претендентом на чемпионство. Не по привычке (как это заведено), а по нормальной спортивной логике.