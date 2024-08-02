«Факел» объявил о переходе полузащитника Ершова в «Арсенал» из Дзержинска

«Факел» объявил об уходе полузащитника Никиты Ершова в дзержинский «Арсенал».

Контракт 21-летнего игрока с клубом из чемпионата Белоруссии рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Футболист находился в системе воронежского клуба с февраля 2022 года. За это время Ершов успел дебютировать за первую команду «Факела», проведя два матча без результативных действий.