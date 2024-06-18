«Факел» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Брахими

«Факел» объявил о подписании долгосрочного контракта с фланговым полузащитником Мохамедом Брахими.

В ближайшее время футболист присоединится к воронежской команде на предсезонные сборы.

Брахими выступал за «Факел» на правах аренды в весенней части сезона-2022/23. Тогда он провел 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек играл за болгарский «Ботев».