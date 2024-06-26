«Акрон» подписал защитника Бардыбахина

Защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 22-летним россиянином не сообщаются. Бардыбахин присоединился к команде на сборе в Бурдуре.

В минувшем сезоне Бардыбахин провел 34 матча, в которых отметился результативной передачей и заработал 7 желтых карточек.