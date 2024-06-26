«Акрон» подписал защитника Бардыбахина
Защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 22-летним россиянином не сообщаются. Бардыбахин присоединился к команде на сборе в Бурдуре.
В минувшем сезоне Бардыбахин провел 34 матча, в которых отметился результативной передачей и заработал 7 желтых карточек.
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|Спартак
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11
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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