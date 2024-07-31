«Торпедо» арендовало полузащитника «Крыльев Советов» Соколова
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов перешел в московское «Торпедо» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт самарцев.
Соколов играет за «Крылья» с февраля 2022 года. За это время он провел в составе команды 23 матча и сделал одну голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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|0
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|0
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Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
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Рубин – Химки
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|4.08
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|
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