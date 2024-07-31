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Сегодня, 19:40

«Торпедо» арендовало полузащитника «Крыльев Советов» Соколова

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов перешел в московское «Торпедо» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт самарцев.

Соколов играет за «Крылья» с февраля 2022 года. За это время он провел в составе команды 23 матча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Первая лига
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Артем Соколов
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