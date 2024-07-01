«Спартак» подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.
Контракт с 32-летним бразильцем рассчитан на два года.
Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.
До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».
Источник: ФК «Спартак»
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