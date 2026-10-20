Касаджиков о работе с Аршавиным в академии «Зенита»: «Все пацаны, кому он давал совет, максимально его слушали»

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с Андреем Аршавиным в академии «Зенита».

— В академии «Зенита» ты пересекался с Аршавиным. Вы общались?

— Да, общались. Он всегда присутствовал на тренировках нашей молодежной команды, подсказывал.

— Он давал тебе персональные советы?

— Да, советовал больше убирать под левую ногу. Говорил, что уход под правую уже читают — доверяй левой. На этом акцент и был.

— Насколько Андрей Сергеевич коммуникабелен? Что испытываешь, когда тебе что-то советует такая легенда?

— Человек играл в АПЛ, у него большой опыт за плечами. Все пацаны, кому он давал совет, максимально его слушали.

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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