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Касаджиков о работе с Аршавиным в академии «Зенита»: «Все пацаны, кому он давал совет, максимально его слушали»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с Андреем Аршавиным в академии «Зенита».

— В академии «Зенита» ты пересекался с Аршавиным. Вы общались?

— Да, общались. Он всегда присутствовал на тренировках нашей молодежной команды, подсказывал.

— Он давал тебе персональные советы?

— Да, советовал больше убирать под левую ногу. Говорил, что уход под правую уже читают — доверяй левой. На этом акцент и был.

— Насколько Андрей Сергеевич коммуникабелен? Что испытываешь, когда тебе что-то советует такая легенда?

— Человек играл в АПЛ, у него большой опыт за плечами. Все пацаны, кому он давал совет, максимально его слушали.

Андрей Касаджиков.«Для начала хочется закрепиться в РПЛ, а потом поиграть в АПЛ». Интервью с открытием сезона Касаджиковым

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Андрей Аршавин
Андрей Касаджиков
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ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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