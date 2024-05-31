«Рубин» объявил об уходе из команды полузащитника Йевтича

Казанский «Рубин» объявил об уходе полузащитника Дарко Йевтича в связи с окончанием срока действия контракта.

Йевтич пополнил состав команды зимой 2020 года, перейдя из польского «Леха» за 500 тысяч евро. В общей сложности 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах «Рубина», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В сезоне-2023/24 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 30 матчей.