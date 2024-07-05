«Локомотив» объявил о трансфере Изидора в «Зенит»
Французский нападающий Вильсон Изидор на постоянной основе перешел из «Локомотива» в «Зенит», сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Зенит» в сентябре прошлого года арендовал 23-летнего француза с правом выкупа. Изидор провел за сине-бело-голубых 21 матч, отличившись двумя забитыми мячами.
«Локомотив» купил Изидора у «Монако» в январе 2022 года. В активе нападающего 19 голов и 7 результативных передач в 42 матчах за красно-зеленых.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 4 миллиона евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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