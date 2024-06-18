ЦСКА подписал нападающего кипрского «Ариса» Шуманского

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать за ЦСКА под 8-м номером.

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 400 тысяч евро. На его счету один матч за сборную Белоруссии.

18 июня ЦСКА объявил об уходе нападающего команды Антона Заболотного.