ЦСКА подписал нападающего кипрского «Ариса» Шуманского
Нападающий «Ариса» Артем Шуманский продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать за ЦСКА под 8-м номером.
Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 400 тысяч евро. На его счету один матч за сборную Белоруссии.
18 июня ЦСКА объявил об уходе нападающего команды Антона Заболотного.
Источник: ФК ЦСКА
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|25.05
|16:30
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|25.05
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|25.05
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|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
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|
ЦСКА – Урал
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|25.05
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|
Рубин – Сочи
|1 : 1
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|
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|1 : 3
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Оренбург – Спартак
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|21
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Константин Тюкавин
Динамо
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