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ЦСКА подписал нападающего кипрского «Ариса» Шуманского

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА) и Артем Шуманский.
Фото ФК ЦСКА

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать за ЦСКА под 8-м номером.

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 400 тысяч евро. На его счету один матч за сборную Белоруссии.

18 июня ЦСКА объявил об уходе нападающего команды Антона Заболотного.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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4
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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