Воспитанник «Динамо» Бабаев перешел на правах аренды в «Крылья Советов»
Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев присоединился к «Крыльям Советов», сообщает самарская команда.
20-летний футболист будет выступать за «Крылья» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Бабаев является воспитанником академии «Динамо». Он играл за вторую команду бело-голубых с сентября 2021 года. За основной состав «Динамо» в РПЛ нападающий дебютировал в последнем матче сезона-2022/23 в Оренбурге.
В этом сезоне второй лиги Б Бабаев провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/19422
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|3
|0
|0
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
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|1
|0
|2
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|3
|
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|1
|0
|2
|4-5
|3
|
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|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
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|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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Бомбардиры
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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