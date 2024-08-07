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Сегодня, 18:01

Воспитанник «Динамо» Бабаев перешел на правах аренды в «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев присоединился к «Крыльям Советов», сообщает самарская команда.

20-летний футболист будет выступать за «Крылья» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Бабаев является воспитанником академии «Динамо». Он играл за вторую команду бело-голубых с сентября 2021 года. За основной состав «Динамо» в РПЛ нападающий дебютировал в последнем матче сезона-2022/23 в Оренбурге.

В этом сезоне второй лиги Б Бабаев провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/19422
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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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