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Сегодня, 15:04

«Ахмат» подписал форварда сборной Казахстана Самородова

Алина Савинова
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«Ахмат» заключил четырехлетний контракт с нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Приветствуем Максима в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в заявлении.

22-летний Самородов является воспитанником «Актобе», за который он в общей сложности провел 120 матчей, забил 24 гола и сделал 19 результативных передач. За сборную Казахстана нападающий играет с 2021 года. На его счету 3 забитых мяча в 17 играх.

После 3-х туров «Ахмат» располагается на 14-м месте в чемпионате России с 2 очками.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/6990
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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